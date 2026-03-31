Какая угроза нависла над Украиной: Сырский дал тревожную оценку мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский оценил уровень мобилизации в стране на 6-7 баллов из 10, признав, что армия до сих пор испытывает острый дефицит личного состава. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

По словам Сырского, если в начале полномасштабной войны главной проблемой были боеприпасы и вооружение, сейчас ситуация изменилась кардинально. На первый план вышла нехватка людей – в первую очередь хорошо подготовленных военнослужащих, способных эффективно выполнять боевые задания.

"Сегодня любой командир на фронте скажет, что нам нужны люди. Не просто мобилизованы, а обучены и готовы к службе", — подчеркнул главком.

Он подчеркнул, что мобилизация остается основным источником пополнения армии. В то же время, государство должно обеспечить, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и законным, без нарушений процедур и прав граждан.

Отдельно Александр Сырский обратил внимание на качество подготовки новобранцев и уровень мотивации. По его словам, армии нужны военные, которые не покидают свои подразделения и способны стабильно выполнять поставленные задачи.

Таким образом, несмотря на относительно стабильный уровень мобилизации, ключевым вызовом для ВСУ остается не только количество, но и качество человеческого ресурса – фактор, который все больше определяет ситуацию на фронте.

