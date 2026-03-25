Мобілізацію і службу змінять: Міноборони готує жорсткий пакет реформ для фронту
Мобілізацію і службу змінять: Міноборони готує жорсткий пакет реформ для фронту

Після закритих зустрічей із бійцями влада обіцяє нові правила для піхоти, штурмовиків і рішень щодо СЗЧ

25 березня 2026, 15:50
Кравцев Сергей

Міністерство оборони України готує масштабні зміни у сфері мобілізації, відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) та умов служби для штурмовиків і піхотинців. Йдеться про комплексний пакет рішень, який має системно вплинути на ситуацію на фронті. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після закритої зустрічі з військовими. 

У ній взяли участь штурмовики та піхотинці з 13 підрозділів, які виконують бойові завдання на ключових напрямках – Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському.

За словами міністра, під час обговорення вдалося зафіксувати реальні проблеми, з якими стикаються військові. Серед них – тривале перебування на позиціях, складність ротацій, ускладнена логістика під постійними атаками дронів, нестача особового складу, питання підготовки, забезпечення технікою та безпілотниками, а також моральний стан бійців і якість зв’язку на передовій.

Окремо команда Міноборони провела своєрідний "краш-тест" рішень, які готуються до впровадження. Йдеться про зміни у процесах мобілізації, підходах до СЗЧ, а також нові умови служби для найбільш навантажених категорій військових – штурмовиків і піхоти. Зокрема, розглядаються питання термінів служби та грошового забезпечення.

У відомстві наголошують, що ці ініціативи стануть частиною ширшого пакета реформ, спрямованих на підвищення ефективності армії та зменшення навантаження на бійців.

"За завданням президента, разом із військовими працюємо над тим, щоб масштабувати втрати ворога та посилити наші позиції на фронті", — зазначив Федоров.

Очікується, що після доопрацювання напрацювання представлять для подальшого обговорення та реалізації на державному рівні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЗСУ заявили про небезпечні наслідки мобілізації: що вже насторожує.




Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/15379
