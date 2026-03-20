RU UA
Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ЗСУ заявили про небезпечні наслідки мобілізації: що вже насторожує
У ЗСУ заявили про небезпечні наслідки мобілізації: що вже насторожує

Непідготовлені новобранці, втечі з позицій і мільйонні витрати: військовий розкрив проблему системи

20 березня 2026, 10:31
Кравцев Сергей

В Україні примусова мобілізація може створювати додаткові ризики як для фронту, так і для державного бюджету. Таку позицію висловив командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі телеканалу Київ24.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, громадяни, мобілізовані примусово, часто не мають належної мотивації та підготовки до бойових дій. У підсумку вони стають тягарем для досвідчених військових, особливо під час штурмових операцій.

Ярославський зазначає, що орієнтація Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на виконання планів мобілізації не завжди сприяє реальному посиленню обороноздатності. 

За його оцінкою, держава витрачає значні кошти на підготовку, забезпечення та зарплати новобранців, однак частина з них залишає позиції або самовільно покидає службу.

"Люди, які не хочуть воювати, при першій нагоді можуть піти в СЗЧ – чи то під час навчання, чи вже на передовій", — наголосив військовий.

За його підрахунками, підготовка одного бійця обходиться державі у десятки тисяч гривень. Якщо ж такі випадки набувають масового характеру, це створює суттєве навантаження на бюджет без відповідного ефекту для армії.

На тлі триваючої війни питання ефективності мобілізації та якості підготовки особового складу стає дедалі більш критичним, адже від цього безпосередньо залежить ситуація на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15086, який пропонує змінити підхід до залучення військовослужбовців до бойових дій. Ініціатива передбачає запровадження обов’язкового періоду адаптації після завершення підготовки.




