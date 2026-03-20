В ВСУ заявили об опасных последствиях мобилизации: что уже настораживает

В Украине принудительная мобилизация может создавать дополнительные риски, как для фронта, так и для государственного бюджета. Такую позицию высказал командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала Киев24.

По его словам, граждане, мобилизованные принудительно, часто не имеют должной мотивации и подготовки к боевым действиям. В итоге они становятся обузой для опытных военных, особенно во время штурмовых операций.

Ярославский отмечает, что ориентация территориальных центров комплектования и социальной поддержки на выполнение планов мобилизации не всегда способствует реальному усилению обороноспособности.

По его оценке, государство тратит значительные средства на подготовку, обеспечение и зарплаты новобранцев, однако часть из них уходит с позиции или самовольно покидает службу.

"Люди, которые не хотят воевать, при первой возможности могут пойти в СЗЧ – будь то во время учебы или уже на передовой", — подчеркнул военный.

По его подсчетам, подготовка одного бойца обходится государству в десятки тысяч гривен. Если же такие случаи приобретают массовый характер, это создает существенную нагрузку на бюджет без соответствующего эффекта для армии.

На фоне продолжающейся войны вопрос эффективности мобилизации и качества подготовки личного состава становится все более критическим, ведь от этого напрямую зависит ситуация на фронте.

Читайте на портале "Комментарии" — в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №15086, который предлагает изменить подход к привлечению военнослужащих к боевым действиям. Инициатива предусматривает введение обязательного периода адаптации после завершения подготовки.




