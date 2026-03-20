Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине принудительная мобилизация может создавать дополнительные риски, как для фронта, так и для государственного бюджета. Такую позицию высказал командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала Киев24.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, граждане, мобилизованные принудительно, часто не имеют должной мотивации и подготовки к боевым действиям. В итоге они становятся обузой для опытных военных, особенно во время штурмовых операций.
Ярославский отмечает, что ориентация территориальных центров комплектования и социальной поддержки на выполнение планов мобилизации не всегда способствует реальному усилению обороноспособности.
По его оценке, государство тратит значительные средства на подготовку, обеспечение и зарплаты новобранцев, однако часть из них уходит с позиции или самовольно покидает службу.
По его подсчетам, подготовка одного бойца обходится государству в десятки тысяч гривен. Если же такие случаи приобретают массовый характер, это создает существенную нагрузку на бюджет без соответствующего эффекта для армии.
На фоне продолжающейся войны вопрос эффективности мобилизации и качества подготовки личного состава становится все более критическим, ведь от этого напрямую зависит ситуация на фронте.
