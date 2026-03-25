Мобилизацию и службу изменят: Минобороны готовит жесткий пакет реформ для фронта

Министерство обороны готовит масштабные изменения в сфере мобилизации, ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ) и условий службы для штурмовиков и пехотинцев. Речь идет о комплексном пакете решений, который должен системно повлиять на ситуацию на фронте. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров после закрытой встречи с военными.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В нем приняли участие штурмовики и пехотинцы из 13 подразделений, выполняющих боевые задания на ключевых направлениях – Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском.

По словам министра, в ходе обсуждения удалось зафиксировать реальные проблемы, с которыми сталкиваются военные. Среди них – длительное пребывание на позициях, сложность ротаций, усложненная логистика под постоянными атаками дронов, недостаток личного состава, вопросы подготовки, обеспечения техникой и беспилотниками, а также моральное состояние бойцов и качество связи на передовой.

Отдельно команда Минобороны провела своеобразный "краш-тест" готовящихся к внедрению решений. Речь идет об изменениях в процессах мобилизации, подходах к СЗЧ, а также о новых условиях службы для наиболее нагруженных категорий военных – штурмовиков и пехоты. В частности, рассматриваются вопросы сроков службы и денежного довольствия.

В ведомстве подчеркивают, что эти инициативы станут частью более широкого пакета реформ, направленных на повышение эффективности армии и уменьшение нагрузки на бойцов.

"По заданию президента вместе с военными работаем над тем, чтобы масштабировать потери врага и усилить наши позиции на фронте", — отметил Федоров.

Ожидается, что после доработки наработки будут представлены для дальнейшего обсуждения и реализации на государственном уровне.

