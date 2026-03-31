logo

BTC/USD

67489

ETH/USD

2059.97

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Сырский назвал стимул для уклонистов идти в армию
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский назвал стимул для уклонистов идти в армию

Сырский заявил, что главным стимулом для уклонистов от мобилизации должна быть моральная ответственность.

31 марта 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что одним из ключевых стимулов для граждан присоединяться к войску должна быть моральная ответственность перед семьей и обществом.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский в интервью телеканалу ICTV прокомментировал проблему уклонистов от мобилизации в Украине. По словам Сырского, в то время, когда Украина продолжает противостоять российской агрессии, каждый гражданин должен осознавать собственный долг перед государством. По мнению генерала, речь идет не только о законе, но и о моральном выборе.

"Я не знаю, как они будут, смотрите, после войны в глаза друг другу, своим детям. Вот, наверное, здесь больше такой моральный стимул должен быть и осознания своей обязанности", — сказал Сырский.

Сырский также оценил нынешний уровень мобилизации примерно в 6-7 баллов из 10. По его словам, украинская армия все еще испытывает серьезный дефицит личного состава, особенно подготовленных военных, способных эффективно выполнять боевые задачи.

Главнокомандующий напомнил, что в начале полномасштабного вторжения главными вызовами была нехватка вооружения и боеприпасов. Однако сейчас ситуация изменилась, и теперь на первый план вышла потребность в человеческих ресурсах. Сырский добавил, что мобилизация остается основным механизмом пополнения войск, а государство должно обеспечить прозрачность и законность этого процесса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о повестках в телефоне.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая раскритиковала службу ведущего Карпьяка: "Пафосно мобилизовался".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости