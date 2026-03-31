Сырский назвал стимул для уклонистов идти в армию

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что одним из ключевых стимулов для граждан присоединяться к войску должна быть моральная ответственность перед семьей и обществом.

Александр Сырский в интервью телеканалу ICTV прокомментировал проблему уклонистов от мобилизации в Украине. По словам Сырского, в то время, когда Украина продолжает противостоять российской агрессии, каждый гражданин должен осознавать собственный долг перед государством. По мнению генерала, речь идет не только о законе, но и о моральном выборе.

"Я не знаю, как они будут, смотрите, после войны в глаза друг другу, своим детям. Вот, наверное, здесь больше такой моральный стимул должен быть и осознания своей обязанности", — сказал Сырский.

Сырский также оценил нынешний уровень мобилизации примерно в 6-7 баллов из 10. По его словам, украинская армия все еще испытывает серьезный дефицит личного состава, особенно подготовленных военных, способных эффективно выполнять боевые задачи.

Главнокомандующий напомнил, что в начале полномасштабного вторжения главными вызовами была нехватка вооружения и боеприпасов. Однако сейчас ситуация изменилась, и теперь на первый план вышла потребность в человеческих ресурсах. Сырский добавил, что мобилизация остается основным механизмом пополнения войск, а государство должно обеспечить прозрачность и законность этого процесса.

