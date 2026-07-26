З'явилась реакція України на пропозицію зупинити війну: що відповіли Путіну

Україна позитивно відреагувала на заклик президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва до російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та повернутися до переговорів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ вдячний за таку ініціативу, однак наголосив, що саме Кремль продовжує блокувати будь-які реалістичні шляхи до миру.

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

У дописі в соцмережі X Андрій Сибіга подякував Токаєву за його позицію щодо війни Росії проти України.

"Ми вдячні президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву за те, що він сказав Путіну, що настав час припинити війну. Реалістичне, своєчасне та мудре повідомлення. Україна запропонувала припинити війну вздовж нинішніх ліній фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру", – написав Сибіга.

Міністр також прокоментував заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який повідомив, що Росія не погодиться на припинення бойових дій, доки не досягне своїх цілей або Україна не прийме російські умови. За словами Сибіги, така реакція Москви лише підтверджує необхідність посилення міжнародного тиску на Кремль.

"Речник Путіна також уже відкинув пропозицію президента Казахстану. Головний висновок: Москва мусить відчути більший тиск, перш ніж прийме реалістичні мирні пропозиції", — додав Сибіга.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Володимиром Путіним в Омську запропонував заморозити бойові дії на нинішній лінії фронту та повернутися до переговорів у форматі "стамбульської формули 2.0". На його думку, попередній переговорний процес демонстрував можливість досягнення певного прогресу за підтримки міжнародних партнерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Путін відмовився заморозити війну після пропозиції Токаєва щодо миру в Україні та до чого Кремль готує росіян.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заявили про готовність зупинити війну "вже сьогодні".