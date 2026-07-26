У Кремлі заявили про готовність зупинити війну "вже сьогодні": яка головна умова Путіна

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова припинити бойові дії "хоч сьогодні до кінця доби". Однак представник Путіна додав, що це можливо лише за умови виконання Україною ультимативних вимог Москви.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков зазначив, що умови для закінчення війни в Україні були сформульовані Володимиром Путіним ще два роки тому. Речник Кремля стверджує, що рішення про припинення бойових дій залежить від того, чи погодиться Київ прийняти ультимативні вимоги Москви, які б означали капітуляцію України.

"Умови для зупинення бойових дій зрозумілі, послідовні. Тому це все може зупинитися сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення", — сказав Пєсков.

Окремо Пєсков повторив ключову тезу російської влади щодо головних цілей РФ у війні проти України.

"Для нас головна умова для Росії – ми маємо досягти своєї мети", — додав Пєсков.

Нагадаємо, що основні умови РФ для припинення війни передбачають повний вихід українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей з відмовою від усіх територіальних претензій. До інших вимог Кремля також належать: відмова України від вступу до НАТО, закріплення позаблокового й без’ядерного статусу, а також "демілітаризація", "денацифікація" та зміна українського законодавства на вимогу РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі відреагували на пропозицію президента Казахстану "заморозити" війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Дмитро Пєсков назвав умови припинення війни в Україні та початку мирних переговорів.