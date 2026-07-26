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У Кремлі відреагували на пропозицію "заморозити" війну в Україні

Дмитро Пєсков заявив про відмову Кремля "заморозити" війну в Україні після заклику Токаєва

26 липня 2026, 07:30
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Slava Kot

У Кремлі заявили, що Росія не розглядає можливість "заморожування" війни проти України. Таку позицію озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков після пропозиції президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва повернутися до переговорного процесу та стамбульської формули врегулювання війни в Україні.

У Кремлі відреагували на пропозицію "заморозити" війну в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков розповів, як Володимир Путін відреагував на ідею Токаєва "заморозити" війну проти України. За його словами, у Москві цю ідею відхилили та планують продовжувати військові дії.

"Звичайно, відреагував. Він (Путін) докладно йому все розповів про "спеціальну військову операцію"", – заявив речник Кремля.

Пєсков зазначив, що, з огляду на позицію України, "як таке заморожування неможливе". За його словами, головним пріоритетом для Москви залишається досягнення поставлених цілей.

"Для нас є головна умова – ми маємо досягти своїх цілей", – додав представник Путіна.

Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Путіним в Омську закликав Москву повернутися до мирних переговорів на основі "стамбульської формули 2.0". Як пояснив казахстанський президент, під час стамбульського процесу сторони змогли досягти певного прогресу та висловив думку, що за підтримки великих держав можна було б створити умови для подальшого руху до миру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі заявили, що "СВО" переросла в "справжню війну" проти України. За словами Пєскова, війна набула іншого масштабу через участь країн Заходу.

Також "Коментарі" писали про істеричну реакцію Захарової на слова нового головкома ЗСУ Драпатого про керівництво РФ.



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