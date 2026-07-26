В Кремле отреагировали на предложение "заморозить" войну в Украине

В Кремле заявили, что Россия не рассматривает возможность "замораживания" войны против Украины. Такую позицию озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков после предложения президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева вернуться к переговорному процессу и стамбульской формуле урегулирования войны в Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отреагировал на идею Токаева "заморозить" войну против Украины. По его словам, Москва эту идею отклонила и планирует продолжать военные действия.

"Конечно, отреагировал. Он (Путин) подробно ему все рассказал о "специальной военной операции"", – заявил спикер Кремля.

Песков отметил, что, учитывая позицию Украины, "как такая заморозка невозможна". По его словам, главным приоритетом для Москвы остается достижение поставленных целей.

"Для нас есть главное условие – мы должны достичь своих целей", – добавил представитель Путина.

Касим-Жомарт Токаев в ходе встречи с Путиным в Омске призвал Москву вернуться к мирным переговорам на основе "стамбульской формулы 2.0". Как пояснил казахстанский президент, во время стамбульского процесса стороны смогли достичь определенного прогресса и высказал мнение, что при поддержке великих государств можно создать условия для дальнейшего движения к миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что "СВО" переросло в "настоящую войну" против Украины. По словам Пескова, война приобрела другой масштаб из-за участия стран Запада.

Также "Комментарии" писали об истерической реакции Захаровой на слова нового главкома ВСУ Драпатого о руководстве РФ.