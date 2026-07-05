У Кремлі вперше відкрито назвали війну проти України "справжньою війною", хоча від початку повномасштабного вторгнення російська влада офіційно використовувала термін "спеціальна військова операція". Речник Путіна Дмитро Пєсков пояснив зміну риторики тим, що, за його словами, Україну активно підтримують західні держави.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що війна Росії проти України набула іншого масштабу через участь країн Заходу і тепер виходить за межі "СВО".

"Йде війна, це справжня війна. Спочатку все починалося як "спеціальна військова операція". Тепер це війна, тому що за Києвом стоять Берлін, Париж, Гаага, Осло і, на жаль, Вашингтон", — заявив Пєсков.

За словами речник Кремля, західні союзники України не лише постачають озброєння, а й забезпечують розвідувальну підтримку, допомагаючи визначати цілі за допомогою супутникових систем та іншої військової інфраструктури. На його думку, саме це змінило характер бойових дій.

Крім цього, Пєсков заявив, що за таких умов Україна нібито здатна на "найбезрозсудніші кроки". А також традиційно звинуватив Європейський Союз у поступовому перетворенні на військово-політичний блок, який нібито лише поглиблює конфлікт.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в США розкрили реальні плани Путіна. Які території України хоче захопити Кремль. Як виявилося, що це не лише територія Донбасу.

Також "Коментарі" писали про розмову Трампа і Путіна: у Кремлі заявили про 1,5 години переговорів щодо України.