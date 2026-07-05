"Теперь это война": в Кремле заявили, что "СВО" переросло в "настоящую войну" против Украины

В Кремле впервые открыто назвали войну против Украины "настоящей войной", хотя с начала полномасштабного вторжения российские власти официально использовали термин "специальная военная операция". Спикер Путина Дмитрий Песков объяснил смену риторики тем, что, по его словам, Украину активно поддерживают западные государства.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что война России против Украины приобрела другой масштаб из-за участия стран Запада и теперь выходит за пределы "СВО".

"Идет война, это настоящая война. Сначала все начиналось как "специальная военная операция". Теперь это война, потому что за Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и, к сожалению, Вашингтон", – заявил Песков.

По словам пресс-секретаря Кремля, западные союзники Украины не только поставляют вооружение, но и обеспечивают разведывательную поддержку, помогая определять цели с помощью спутниковых систем и другой военной инфраструктуры. По его мнению, именно это изменило характер боевых действий.

Помимо этого, Песков заявил, что при таких условиях Украина якобы способна на "самые безрассудные шаги". А также традиционно обвинил Европейский Союз в постепенном превращении в военно-политический блок, который якобы лишь усугубляет конфликт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США раскрыли реальные планы Путина. Какие территории Украины хочет захватить Кремль? Как оказалось, это не только территория Донбасса.

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