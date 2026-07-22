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Slava Kot
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що умови Росії для припинення бойових дій проти України залишаються незмінними. За його словами, Москва, як і раніше, вважає можливим перехід до переговорів лише після виконання вимог, які раніше озвучив російський диктатор Володимир Путін.
Речник Кремля Дмитро Пєсков
Під час брифінгу Пєсков прокоментував статтю Bloomberg, у якій стверджувалося, що Москва не планує відновлювати мирні переговори до встановлення контролю над Донбасом. За словами речника Кремля, Росія нібито залишається відкритою до дипломатичного врегулювання, однак лише у випадку виконання Україною всіх ультимативних вимог Москви.
Водночас у Кремлі закликали не сприймати всерйоз інформацію Bloomberg про те, що Москва зробила ставку на військове захоплення Донбасу після невдалих контактів з президентом США Дональдом Трампом. Пєсков назвав такі повідомлення "спекуляціями" та відмовився коментувати твердження про небажання Росії обговорювати повернення окупованих українських територій.
Нагадаємо, у червні 2024 року Путін висунув власні умови припинення війни. Вони передбачають повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у їхніх адміністративних межах, відмову України від вступу до НАТО, а також вимоги щодо "демілітаризації", "денацифікації", закріплення без'ядерного статусу та скасування міжнародних санкцій проти Росії. Україна неодноразово відкидала ці вимоги, називаючи їх неприйнятними.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі зробили цинічну заяву про мирні переговори з Україною.
Також "Коментарі" писали, що у Зеленського назвали час, коли відновляться перемовини України та Росії щодо закінчення війни.