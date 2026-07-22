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У Кремлі назвали умови припинення війни в Україні та початку мирних переговорів

Дмитро Пєсков назвав умови для зупинення бойових дій в Україні

22 липня 2026, 15:00
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Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що умови Росії для припинення бойових дій проти України залишаються незмінними. За його словами, Москва, як і раніше, вважає можливим перехід до переговорів лише після виконання вимог, які раніше озвучив російський диктатор Володимир Путін.

У Кремлі назвали умови припинення війни в Україні та початку мирних переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Під час брифінгу Пєсков прокоментував статтю Bloomberg, у якій стверджувалося, що Москва не планує відновлювати мирні переговори до встановлення контролю над Донбасом. За словами речника Кремля, Росія нібито залишається відкритою до дипломатичного врегулювання, однак лише у випадку виконання Україною всіх ультимативних вимог Москви.

"Два роки тому президент Путін виступав перед керівним складом Міністерства закордонних справ Росії та позначив головні умови для зупинення бойових дій. Усі ці умови діють досі. Ці параметри добре відомі всім у світі, у тому числі у Києві. І ми неодноразово повторювали, що Києву просто достатньо взяти на себе відповідальне рішення, і бойові дії можуть дуже швидко зупинитися, щоб перейти до серйозних, складних переговорів", — сказав Пєсков.

Водночас у Кремлі закликали не сприймати всерйоз інформацію Bloomberg про те, що Москва зробила ставку на військове захоплення Донбасу після невдалих контактів з президентом США Дональдом Трампом. Пєсков назвав такі повідомлення "спекуляціями" та відмовився коментувати твердження про небажання Росії обговорювати повернення окупованих українських територій.

Нагадаємо, у червні 2024 року Путін висунув власні умови припинення війни. Вони передбачають повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у їхніх адміністративних межах, відмову України від вступу до НАТО, а також вимоги щодо "демілітаризації", "денацифікації", закріплення без'ядерного статусу та скасування міжнародних санкцій проти Росії. Україна неодноразово відкидала ці вимоги, називаючи їх неприйнятними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі зробили цинічну заяву про мирні переговори з Україною.

Також "Коментарі" писали, що у Зеленського назвали час, коли відновляться перемовини України та Росії щодо закінчення війни.



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