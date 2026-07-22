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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что условия России для прекращения боевых действий против Украины остаются неизменными. По его словам, Москва по-прежнему считает возможным переход к переговорам только после выполнения требований, ранее озвученных российским диктатором Владимиром Путиным.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
В ходе брифинга Песков прокомментировал статью Bloomberg, в которой утверждалось, что Москва не планирует возобновлять мирные переговоры до установления контроля над Донбассом. По словам спикера Кремля, Россия якобы остается открытой для дипломатического урегулирования, однако только в случае выполнения Украиной всех ультимативных требований Москвы.
В то же время в Кремле призвали не воспринимать всерьез информацию Bloomberg о том, что Москва сделала ставку на военный захват Донбасса после неудачных контактов с президентом США Дональдом Трампом. Песков назвал такие сообщения "спекуляциями" и отказался комментировать утверждение о нежелании России обсуждать возвращение оккупированных украинских территорий.
Напомним, в июне 2024 года Путин выдвинул свои условия прекращения войны. Они предусматривают полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных пределах, отказ Украины от вступления в НАТО, а также требования по "демилитаризации", "денацификации", закреплению безъядерного статуса и отмене международных санкций против России. Украина неоднократно отвергала эти требования, называя их неприемлемыми.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали циничное заявление о мирных переговорах с Украиной.
Также "Комментарии" писали, что у Зеленского назвали время, когда возобновятся переговоры Украины и России об окончании войны.