Пауза закінчується: коли відновляться мирні переговори України та Росії

Мирні переговори між Україною та Росією можуть відновитися вже через два-три місяці. Такий прогноз озвучив радник Офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, на позицію Кремля для відновлення переговорного процесу можуть вплинути зміни на фронті та посилення економічного тиску на Росію.

Коли будуть мирні переговори

Сергій Лещенко в ефірі телемарафону заявив, що нині переговорний процес між Україною та Росією перебуває у стані паузи, однак ситуація може змінитися після завершення активної фази російського наступу.

"Зараз ми бачимо затишшя у переговорному процесі, але після того, як закінчиться активна фаза, а вона закінчиться через найближчі два-три місяці, коли почне псуватися погода на фронті, я думаю, що ця воля до переговорів у росіян повернеться", — розповів Лещенко.

Радник ОП наголосив, що важливу роль відіграють українські далекобійні удари по стратегічних об'єктах на території Росії. За словами Лещенка, останнім часом під атаки потрапляли нафтопереробні підприємства, логістичні центри великих компаній, а також судна "тіньового флоту", який використовується для експорту російської нафти в обхід санкцій.

Лещенко переконаний, що посилення економічного тиску має змусити російське суспільство відчути наслідки війни та вплинути на позицію Кремля. Крім того, він заявив, що Росія наразі намагається активізувати наступальні дії на Донбасі, однак, за його оцінкою, не досягає поставлених цілей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав майданчик для зустрічі з Путіним: де можуть відбутися переговори.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі зробили цинічну заяву про мирні переговори з Україною.