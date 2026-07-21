Пауза заканчивается: когда возобновятся мирные переговоры Украины и России

Мирные переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже через два-три месяца. Такой прогноз озвучил советник Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, на позицию Кремля для возобновления переговорного процесса могут повлиять изменения на фронте и усиление экономического давления на Россию.

Когда будут мирные переговоры

Сергей Лещенко в эфире телемарафона заявил, что в настоящее время переговорный процесс между Украиной и Россией находится в состоянии паузы, однако ситуация может измениться по завершении активной фазы российского наступления.

"Сейчас мы видим затишье в переговорном процессе, но после того, как закончится активная фаза, а она закончится через ближайшие два-три месяца, когда начнет портиться погода на фронте, я думаю, что эта воля к переговорам у россиян вернется", – рассказал Лещенко.

Советник ОП подчеркнул, что важную роль играют украинские дальнобойные удары по стратегическим объектам на территории России. По словам Лещенко, в последнее время под атаки попадали нефтеперерабатывающие предприятия, логистические центры крупных компаний, а также суда "теневого флота", используемое для экспорта российской нефти в обход санкций.

Лещенко уверен, что усиление экономического давления должно заставить российское общество ощутить последствия войны и повлиять на позицию Кремля. Кроме того, он заявил, что Россия пытается активизировать наступательные действия на Донбассе, однако, по его оценке, не достигает поставленных целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал площадку для встречи с Путиным: где могут состояться переговоры.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали циничное заявление о мирных переговорах с Украиной.