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Зеленський назвав майданчик для зустрічі з Путіним: де можуть відбутися переговори

Володимир Зеленський заявив, що Ватикан готовий стати майданчиком для потенційної зустрічі з Володимиром Путіним.

20 липня 2026, 16:07
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Ватикан готовий стати майданчиком для потенційної особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це глава держави заявив після переговорів з делегацією Святого Престолу, які відбулися в Києві на тлі чергової масованої російської атаки.

Зеленський назвав майданчик для зустрічі з Путіним: де можуть відбутися переговори

Переговори Зеленського та Путіна можуть відбутися у Ватикані

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з секретарем у справах відносин з державами Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Ґаллагером, сторони обговорили можливі кроки для досягнення миру в Україні, зокрема формат переговорів на найвищому рівні.

"Один із форматів, який міг би цьому сприяти, – зустріч на рівні лідерів. Дякую Ватикану за готовність її прийняти й надалі докладати зусиль, щоб така зустріч могла відбутися", – зазначив президент.

За словами Зеленського, під час розмови також порушувалися питання діяльності Церкви в Україні, підтримки українців у час війни та європейської інтеграції держави. Президент наголосив, що Київ високо цінує підтримку Папи Римського Лева XIV та Святого Престолу.

Ідея переговорів у Ватикані з'явилася на тлі відмови Кремля погоджуватися на прямий діалог у нейтральній країні. Російська сторона наполягає, щоб український президент прибув до Москви, однак Київ називає такі умови неприйнятними. Раніше Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з Путіним практично в будь-якій країні, окрім Росії та Білорусі. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський посварився з Путіним під час їхньої першої зустрічі.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський назвав головну умову на припинення вогню з РФ.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20057
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