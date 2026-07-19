Зеленський посварився з Путіним під час їхньої першої зустрічі: Пєсков розкрив деталі

Речник Кремля Дмитро Пєсков розкрив свою версію першої особистої зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбулася у грудні 2019 року в Парижі. За його словами, під час переговорів між лідерами виникла суперечка щодо тексту спільної заяви.

Зеленський посварився з Путіним під час їхньої першої зустрічі. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков в інтерв'ю швейцарському журналу Die Weltwoche розповів про суперечку між Зеленським та Путіним під час їхньої першої зустрічі. За його словами, Зеленський заперечував окремі положення документа, який обговорювався в рамках саміту "Нормандського формату".

"Зеленський почав сперечатися щодо спільної заяви, її змісту. Путін запитав його: "Слухайте, наші експерти працювали над цим за тиждень до нашої зустрічі. Чому ви сперечаєтеся з цього приводу?" Це був перший досвід такого роду, досить яскравий приклад", — заявив Пєсков.

Переговори відбулися 9 грудня 2019 року в межах саміту "Нормандського формату", де лідери України, Росії, Франції та Німеччини обговорювали шляхи врегулювання війни на Донбасі.

Український журналіст і публіцист Сергій Руденко у книзі "Зеленський без гриму" писав, що тоді новообраний президент України прагнув особистої зустрічі з Путіним, сподіваючись знайти шлях до припинення війни. За його словами, Зеленський хотів "подивитися Путіну в очі" та зрозуміти його як людину. За його словами, український президент вважав, що побачить в очах Путіна "смуток, спричинений смертями, війною, яка на той час була лише на Донбасі".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Андрій Сибіга після атаки по Києву назвав Путіна "боягузом у Москві, який боїться зустрітися з президентом Зеленським, щоб припинити війну".

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі зробили цинічну заяву про переговори з Україною.