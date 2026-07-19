Зеленский поругался с Путиным во время их первой встречи: Песков раскрыл детали

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл свою версию первой личной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которая состоялась в декабре 2019 года в Париже. По его словам, в ходе переговоров между лидерами возник спор по тексту совместного заявления.

Зеленский поругался с Путиным во время их первой встречи. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche рассказал о споре между Зеленским и Путиным во время их первой встречи. По его словам, Зеленский отрицал отдельные положения документа, обсуждавшегося в рамках саммита "Нормандского формата".

"Зеленский начал спорить о совместном заявлении, его содержании. Путин спросил его: "Слушайте, наши эксперты работали над этим за неделю до нашей встречи. Почему вы спорите по этому поводу?" Это был первый опыт такого рода, достаточно яркий пример", – заявил Песков.

Переговоры состоялись 9 декабря 2019 в рамках саммита "Нормандского формата", где лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждали пути урегулирования войны на Донбассе.

Украинский журналист и публицист Сергей Руденко в книге "Зеленский без грима" писал, что тогда новоизбранный президент Украины стремился к личной встрече с Путиным, надеясь найти путь к прекращению войны. По его словам, Зеленский хотел "посмотреть Путину в глаза" и понять его как человека. По его словам, украинский президент считал, что увидит в глазах Путина "печаль, вызванную смертями, войной, которая в то время была только на Донбассе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига после атаки по Киеву назвал Путина "трусом в Москве, который боится встретиться с президентом Зеленским, чтобы прекратить войну".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали циничное заявление о переговорах с Украиной.