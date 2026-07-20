Зеленский назвал площадку для встречи с Путиным: где могут состояться переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ватикан готов стать площадкой для потенциальной личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава государства заявил после состоявшихся в Киеве на фоне очередной массированной российской атаки переговоров с делегацией Святого Престола.

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Ватикане

Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с секретарем по делам отношений с государствами Святого Престола, архиепископом Полом Ричардом Галлагером стороны обсудили возможные шаги для достижения мира в Украине, в частности формат переговоров на самом высоком уровне.

"Один из форматов, который мог бы этому способствовать — встреча на уровне лидеров. Спасибо Ватикану за готовность ее принять и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы такая встреча могла состояться", — отметил президент.

По словам Зеленского, во время беседы также поднимались вопросы деятельности Церкви в Украине, поддержки украинцев во время войны и европейской интеграции государства. Президент подчеркнул, что Киев высоко ценит поддержку Папы Римского Льва XIV и Святого Престола.

Идея переговоров в Ватикане появилась на фоне отказа Кремля соглашаться на прямой диалог в нейтральной стране. Российская сторона настаивает на том, чтобы украинский президент прибыл в Москву, однако Киев называет такие условия неприемлемыми. Ранее Зеленский заявлял, что готов встретиться с Путиным практически в любой стране, кроме России и Белоруссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский поругался с Путиным во время их первой встречи.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал главное условие прекращения огня из РФ.