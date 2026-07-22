Путін зрозумів, що Трамп його кинув: у Кремлі ухвалили нове рішення щодо війни в Україні

Російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення всієї території Донецької області, що, як вони сподіваються, вдасться зробити до кінця 2026 року. При цьому російський диктатор Володимир Путін усвідомив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом на Алясці завершилася провалом. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Bloomberg".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"За словами двох осіб, наближених до Кремля, Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне мети — захоплення Донбасу. Як зазначив один із співрозмовників, Міністерство оборони Росії запевнило президента, що зможе встановити повний контроль над цим регіоном до кінця року", — йдеться у публікації.

Водночас видання з посиланням на "джерела, близькі до Міністерства оборони в Москві", пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними та переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мирні переговори між Україною та Росією можуть поновитися вже за два-три місяці. Такий прогноз озвучив радник Офісу президента Сергій Лещенко. За його словами, на позицію Кремля для поновлення переговорного процесу можуть вплинути зміни на фронті та посилення економічного тиску на Росію.

Сергій Лещенко в ефірі телемарафону заявив, що наразі переговорний процес між Україною та Росією перебуває в стані паузи, проте ситуація може змінитись після завершення активної фази російського наступу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада зіткнулася з несподіваною критикою з боку власних провоєнних блогерів після заяви про те, що траса Ростов – Крим нібито повністю захищена від українських ударів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російської ультрапатріотичної спільноти публічно поставили під сумнів слова окупаційної адміністрації Запорізької області.



