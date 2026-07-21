В Кремле заявили, что все под контролем в Крыму, но российские военкоры разоблачили ложь

Российские власти столкнулись с неожиданной критикой со стороны собственных провоенных блогеров после заявления о том, что трасса Ростов – Крым якобы полностью защищена от украинских ударов. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), представители российского ультрапатриотического сообщества публично поставили под сомнение слова оккупационной администрации Запорожской области.

Удары по Крыму. Фото: из открытых источников

Во время встречи с Владимиром Путиным назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы установили "полный контроль" над трассой М-14, которая соединяет Ростовскую область с оккупированным Крымом. По его словам, украинские атаки на дорогу практически сведены к минимуму, а объекты энергетической инфраструктуры надежно защищены.

Однако эти заявления вызвали резкую реакцию среди российских военных блогеров. Один из них прямо назвал слова Балицкого недостоверными, указав, что украинские беспилотники продолжают регулярно атаковать магистраль. По его утверждению, риск ударов настолько высок, что стоимость страхования транспорта, перевозящего топливо в Крым, значительно выросла.

Другие близкие к Кремлю авторы также признают, что интенсивность движения по трассе сократилась не благодаря успехам российской ПВО, а из-за постоянной угрозы атак украинских дронов.

По данным ISW, только с 1 по 20 июля было зафиксировано как минимум четыре удара по участкам трассы М-14. Аналитики считают, что украинская кампания по нарушению логистики уже вынудила Россию перебрасывать дополнительные силы и средства ПВО для защиты маршрута, который остается одной из важнейших артерий снабжения оккупированного Крыма.

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