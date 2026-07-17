Крым пылал до утра: что происходит на полуострове после массированной атаки дронов

В ночь на 17 июля оккупированный Крым снова оказался под масштабной атакой беспилотников. Взрывы раздавались в течение нескольких часов в разных районах полуострова, а по завершении налета на ряде стратегических объектов были зафиксированы масштабные пожары.

Взрывы в Крыму. Фото: из открытых источников

По информации Telegram-канала "Крымский ветер" и других мониторинговых ресурсов, первые сообщения о работе беспилотников появились около 21:40. До утра взрывы слышали жители Керчи, Симферополя, Феодосии и Евпатории.

OSINT-сообщества сообщили, что самые большие возгорания возникли в районе железнодорожной станции Керчь. Данные спутникового сервиса NASA FIRMS также подтверждают многочисленные очаги пожаров. По предварительным оценкам, огонь мог охватить складские помещения, железнодорожные эшелоны, нефтебазу "Керчь" и электроподстанцию "Керченская".

Кроме того, пожар зафиксировали вблизи поселка Щебетовка возле электроподстанции "Коктебель". Также поступали сообщения о возможном поражении энергетической инфраструктуры в оккупированном Бердянске, где после взрывов возникло возгорание.

Отдельно мониторинговые каналы сообщают о новой атаке на суда так называемого теневого флота России в Черном море. По предварительной информации, под удар могли попасть от шести до семи танкеров, используемых для обхода международных санкций.

Официального подтверждения масштабов повреждений российская сторона пока не предоставила. В то же время, серия пожаров на логистических и энергетических объектах свидетельствует о продолжении системной кампании по срыву военного обеспечения оккупационных сил РФ на юге Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — временно оккупированный Крым, который Россия после аннексии в 2014 году превратила в ключевую военную базу для войны против Украины, все больше теряет статус надежного тыла. Как отмечает The Economist, систематические украинские удары по логистической инфраструктуре постепенно изолируют остров и создают для Кремля серьезные военные проблемы.



