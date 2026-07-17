Крим палав до ранку: що відбувається на півострові після масованої атаки дронів

У ніч проти 17 липня окупований Крим знову опинився під масштабною атакою безпілотників. Вибухи лунали протягом кількох годин у різних районах півострова, а після завершення нальоту на низці стратегічних об'єктів були зафіксовані масштабні пожежі.

Вибухи у Криму. Фото: із відкритих джерел

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер" та інших моніторингових ресурсів, перші повідомлення про роботу безпілотників з'явилися близько 21:40. До самого ранку вибухи чули мешканці Керчі, Сімферополя, Феодосії та Євпаторії.

OSINT-спільноти повідомили, що найбільші займання виникли в районі залізничної станції Керч. Дані супутникового сервісу NASA FIRMS також підтверджують численні осередки пожеж. За попередніми оцінками, вогонь міг охопити складські приміщення, залізничні ешелони, нафтобазу "Керч" та електропідстанцію "Керченська".

Крім того, пожежу зафіксували поблизу селища Щебетівка неподалік електропідстанції "Коктебель". Також надходили повідомлення про можливе ураження енергетичної інфраструктури в окупованому Бердянську, де після вибухів виникло загоряння.

Окремо моніторингові канали повідомляють про нову атаку на судна так званого тіньового флоту Росії у Чорному морі. За попередньою інформацією, під удар могли потрапити від шести до семи танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень російська сторона поки не надала. Водночас серія пожеж на логістичних та енергетичних об'єктах свідчить про продовження системної кампанії зі зриву військового забезпечення окупаційних сил РФ на півдні України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — тимчасово окупований Крим, який Росія після анексії у 2014 році перетворила на ключову військову базу для війни проти України, дедалі більше втрачає статус надійного тилу. Як зазначає The Economist, систематичні українські удари по логістичній інфраструктурі поступово ізолюють півострів і створюють для Кремля серйозні військові проблеми.



