Гордість Путіна перетворилася на "ахіллесову п’яту" Росії: на яку хитрість пішла Україна у війні

Тимчасово окупований Крим, який Росія після анексії у 2014 році перетворила на ключову військову базу для війни проти України, дедалі більше втрачає статус надійного тилу. Як зазначає The Economist, систематичні українські удари по логістичній інфраструктурі поступово ізолюють півострів і створюють для Кремля серйозні військові проблеми.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, останні місяці стали найінтенсивнішими за весь час повномасштабної війни. Організація ACLED підрахувала, що із 692 українських атак по Криму з 2022 року понад половина припала саме на останній рік. Під ударами опиняються не лише військові об'єкти, а й автомобільні, залізничні та морські маршрути постачання.

Особливе значення має Керченський міст. Через постійну загрозу атак перевезення небезпечних вантажів, зокрема пального, стало надзвичайно ризикованим, а рух важких вантажівок фактично припинили. Водночас морське сполучення також зазнало суттєвих обмежень.

Через небезпеку російський Чорноморський флот був змушений залишити Севастополь і перебазуватися у віддаленіші порти. Додатковим ударом стало припинення Росією судноплавства через Азовське море, яким проходить значна частина експорту зерна. Україна заявила, що лише за одну ніч атакувала 11 російських суден.

Попри наявні запаси пального та продовольства, їх поповнення стає дедалі складнішим. Жителі окупованого Криму вже стикаються з чергами на автозаправках і починають запасатися товарами тривалого зберігання. Одночасно українські безпілотники дедалі частіше досягають об'єктів у глибокому тилу Росії, завдаючи ударів по нафтопереробній інфраструктурі та паливній логістиці.

The Economist наголошує, що ізоляція Криму може стати одним із ключових факторів, який істотно ускладнить забезпечення російського угруповання на півдні та посилить позиції України під час майбутніх переговорів.

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