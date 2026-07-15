Крим занурюється у темряву: що відбулося після масованої атаки дронів

У тимчасово окупованому Криму після атаки безпілотників сталися масштабні перебої з електропостачанням. Найскладніша ситуація склалася у Керчі, де місто повністю залишилося без світла, а також у низці інших районів півострова. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та представники окупаційної адміністрації.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За інформацією так званої "влади" Керчі, після удару всі міські служби переведені в режим ліквідації наслідків, а об'єкти критичної інфраструктури працюють від резервних джерел живлення. Водночас у місті Саки та навколишніх районах також фіксуються аварійні відключення електроенергії, через що жителів попередили про можливі тривалі обмеження.

Підконтрольне окупантам підприємство "Крименерго" підтвердило пошкодження об'єктів енергосистеми та заявило про введення обмежень у Північно-Західному і Східному енергорайонах півострова. Там наголосили, що через складну ситуацію наразі неможливо навіть прогнозувати час відновлення електропостачання.

За даними Telegram-каналу "Крымский ветер", перебої охопили Чорноморський, Роздольненський, Сакський, Ленінський і Кіровський райони, а також Євпаторію, Феодосію, Судак та низку інших населених пунктів.

Наслідки аварій уже позначилися і на водопостачанні. Підприємство "Вода Криму" повідомило про зниження тиску води одразу в дев'яти районах півострова через проблеми в електромережах. У Саках воду подають лише кілька годин на добу, а коли ситуація стабілізується, окупаційна адміністрація не повідомляє.

Читайте також на порталі "Коментарі" — окупований Крим, який Кремль понад десять років називав головним символом своїх геополітичних успіхів, поступово перетворюється на одну з найуразливіших точок Росії. Такого висновку дійшло видання Politico, аналізуючи наслідки української кампанії щодо ізоляції півострова.



