Крым погружается во тьму: что произошло после массированной атаки дронов

Во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников произошли масштабные перебои с электроснабжением. Самая сложная ситуация сложилась в Керчи, где город полностью остался без света, а также ряд других районов полуострова. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и представители оккупационной администрации.

Крым. Фото: из открытых источников

По информации так называемой власти Керчи, после удара все городские службы переведены в режим ликвидации последствий, а объекты критической инфраструктуры работают от резервных источников питания. В то же время в городе Саки и окрестных районах также фиксируются аварийные отключения электроэнергии, в результате чего жителей предупредили о возможных длительных ограничениях.

Подконтрольное оккупантам предприятие "Крымэнерго" подтвердило повреждение объектов энергосистемы и заявило о введении ограничений в Северо-Западном и Восточном энергорайонах полуострова. Там подчеркнули, что из-за сложной ситуации пока невозможно даже прогнозировать время возобновления электроснабжения.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", перебои охватили Черноморский, Раздольский, Сакский, Ленинский и Кировский районы, а также Евпаторию, Феодосию, Судак и ряд других населенных пунктов.

Последствия аварий уже сказались и на водоснабжении. Предприятие "Вода Крыма" сообщило о снижении давления воды сразу в девяти районах полуострова из-за проблем в электросетях. В Саках воду подают всего несколько часов в сутки, а когда ситуация стабилизируется, оккупационная администрация не сообщает.

Читайте на портале "Комментарии" — оккупированный Крым, который Кремль более десяти лет называл главным символом своих геополитических успехов, постепенно превращается в одну из самых уязвимых точек России. К такому выводу пришло издание Politico, анализируя последствия украинской кампании по изоляции полуострова.



