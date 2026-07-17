Гордость Путина превратилась в "ахиллесовую пяту" России: на какую хитрость пошла Украина в войне

Временно оккупированный Крым, который Россия после аннексии в 2014 году превратила в ключевую военную базу для войны против Украины, все больше теряет статус надежного тыла. Как отмечает The Economist, систематические украинские удары по логистической инфраструктуре постепенно изолируют остров и создают для Кремля серьезные военные проблемы.

Крым. Фото: из открытых источников

По данным издания, последние месяцы стали самыми интенсивными за все время полномасштабной войны. Организация ACLED подсчитала, что из 692 украинских атак по Крыму с 2022 года более половины пришлось именно на последний год. Под ударами оказываются не только военные объекты, но и автомобильные, железнодорожные и морские маршруты.

Особое значение имеет Керченский мост. Из-за постоянной угрозы атак перевозки опасных грузов, в частности горючего, стало чрезвычайно рискованным, а движение тяжелых грузовиков фактически прекратили. В то же время морское сообщение также испытало существенные ограничения.

Из-за опасности российский Черноморский флот был вынужден покинуть Севастополь и перебазироваться в более отдаленные порты. Дополнительным ударом стало прекращение Россией судоходства через Азовское море, по которому проходит значительная часть экспорта зерна. Украина заявила, что всего за одну ночь атаковала 11 российских судов.

Несмотря на запасы топлива и продовольствия, их пополнение становится все сложнее. Жители оккупированного Крыма уже сталкиваются с очередями на автозаправках и начинают запасаться товарами длительного хранения. Одновременно украинские беспилотники все чаще достигают объектов в глубоком тылу России, нанося удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и топливной логистике.

The Economist отмечает, что изоляция Крыма может стать одним из ключевых факторов, которые существенно усложнят обеспечение российской группировки на юге и усилит позиции Украины во время предстоящих переговоров.

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