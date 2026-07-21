У Кремлі заявили, що все під контролем у Криму, але російські воїнкори викрили брехню

Російська влада зіткнулася з несподіваною критикою з боку власних провоєнних блогерів після заяви про те, що траса Ростов – Крим нібито повністю захищена від українських ударів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російської ультрапатріотичної спільноти публічно поставили під сумнів слова окупаційної адміністрації Запорізької області.

Удари по Криму. Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі з Володимиром Путіним призначений Росією голова окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький заявив, що російські сили встановили "повний контроль" над трасою М-14, яка з'єднує Ростовську область з окупованим Кримом. За його словами, українські атаки на дорогу практично зведені до мінімуму, а об'єкти енергетичної інфраструктури надійно захищені.

Однак, ці заяви викликали різку реакцію серед російських військових блогерів. Один із них прямо назвав слова Балицького недостовірними, вказавши, що українські безпілотники продовжують регулярно атакувати магістраль. За його твердженням, ризик ударів настільки високий, що вартість страхування транспорту, що перевозить паливо до Криму, значно зросла.

Інші близькі до Кремля автори також визнають, що інтенсивність руху трасою скоротилася не завдяки успіхам російської ППО, а через постійну загрозу атак українських дронів.

За даними ISW, лише з 1 по 20 липня було зафіксовано щонайменше чотири удари по ділянках траси М-14. Аналітики вважають, що українська кампанія з порушення логістики вже змусила Росію перекидати додаткові сили та засоби ППО для захисту маршруту, що залишається однією з найважливіших артерій постачання окупованого Криму.

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