Путин понял, что Трамп его кинул: в Кремле приняли новое решение по войне в Украине

Российские власти готовы вернуться к переговорам с Украиной после захвата всей территории Донецкой области, что, как они надеются, удастся сделать до конца 2026 года. При этом российский диктатор Владимир Путин осознал, что встреча с президентом США Дональдом Трампом на Аляске завершилась провалом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"По словам двух лиц, близких к Кремлю, Россия готова вернуться к переговорам только после того, как Путин достигнет своей цели — захвата Донбасса. Как отметил один из собеседников, Министерство обороны России заверило президента, что сможет установить полный контроль над этим регионом до конца года", – говорится в публикации.

В то же время издание со ссылкой на "источники, близкие к Министерству обороны в Москве", пишет, что многие представители российской армии считают такие планы нереалистичными и убеждены, что взять под контроль Донецкую область удастся только в 2027 году.

Читайте также на портале "Комментарии" — мирные переговоры между Украиной и Россией могут возобновиться уже через два-три месяца. Такой прогноз озвучил советник Офиса президента Сергей Лещенко. По его словам, на позицию Кремля для возобновления переговорного процесса могут повлиять изменения на фронте и усиление экономического давления на Россию.

Сергей Лещенко в эфире телемарафона заявил, что в настоящее время переговорный процесс между Украиной и Россией находится в состоянии паузы, однако ситуация может измениться по завершении активной фазы российского наступления.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти столкнулись с неожиданной критикой со стороны собственных провоенных блогеров после заявления о том, что трасса Ростов – Крым якобы полностью защищена от украинских ударов. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), представители российского ультрапатриотического сообщества публично поставили под сомнение слова оккупационной администрации Запорожской области.



