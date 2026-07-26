logo

BTC/USD

64373

ETH/USD

1882.97

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле заявили о готовности остановить войну "уже сегодня": какое главное условие Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле заявили о готовности остановить войну "уже сегодня": какое главное условие Путина

В Кремле назвали условие остановки войны до конца суток. Песков повторил ультиматумы Путина по отношению к Украине

26 июля 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы готова прекратить боевые действия "хоть сегодня до конца суток". Однако представитель Путина добавил, что это возможно только при условии выполнения Украиной ультимативных требований Москвы.

В Кремле заявили о готовности остановить войну "уже сегодня": какое главное условие Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков отметил, что условия для окончания войны в Украине были сформулированы Владимиром Путиным еще два года назад. Спикер Кремля утверждает, что решение о прекращении боевых действий зависит от того, согласится ли Киев принять ультимативные требования Москвы, означающие капитуляцию Украины.

"Условия для остановки боевых действий понятны, последовательны. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения", — сказал Песков.

Отдельно Песков повторил ключевой тезис российских властей по поводу главных целей РФ в войне против Украины.

"Для нас главное условие для России – мы должны достичь своей цели", – добавил Песков.

Основные условия РФ для прекращения войны предусматривают полный выход украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с отказом от всех территориальных претензий. К другим требованиям Кремля также относятся отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление внеблокового и безъядерного статуса, а также "демилитаризация", "денацификация" и изменение украинского законодательства по требованию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на предложение президента Казахстана "заморозить" войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Песков назвал условия прекращения войны в Украине и начала мирных переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости