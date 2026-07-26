Як Путін відповів на пропозицію Токаєва про мир в Україні: в ISW пояснили, до чого Кремль готує росіян

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, використав зустріч з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, щоб виправдати відмову Кремля від заморожування війни проти України. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Касим-Жомарт Токаєв та Володимир Путін. Фото: Радіо Свобода

Під час російсько-казахстанського форуму в Омську Токаєв запропонував Путіну розглянути можливість припинення бойових дій шляхом заморожування нинішньої лінії фронту та повернення до переговорів у стамбульському форматі. У відкритій частині зустрічі Путін не відповів на цю пропозицію.

Однак згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля пояснив казахстанському колезі позицію Москви. За його словами, заморожування фронту нібито неможливе, оскільки Росія прагне досягти своїх цілей у війні.

Крім того, Пєсков повторив тезу Кремля про те, що бойові дії можуть припинитися "до кінця сьогоднішнього дня", якщо Україна погодиться на російські умови.

"Кремлівські чиновники постійно закликають Україну капітулювати перед максималістськими воєнними вимогами Росії, які, як неодноразово наголошував Кремль, включають всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області ще до початку мирних переговорів, які не гарантовано, що призведуть до змістовної мирної угоди", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль продовжує просувати максималістські вимоги, попри економічні труднощі, значні втрати армії та зниження рівня довіри до Путіна всередині Росії.

"Кремль продовжує сигналізувати росіянам, що вони повинні бути готові нести витрати на тривалу війну проти України, і, ймовірно, використав зустріч Путіна з Токаєвим як платформу, щоб нагадати росіянам про це виправдання", — підсумували в Інституті вивчення війни.

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