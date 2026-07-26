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Как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине: в ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян

Аналитики ISW объяснили, почему Путин отказался заморозить войну после предложения Токаева

26 июля 2026, 10:10
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, использовал встречу с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым, чтобы оправдать отказ Кремля от замораживания войны против Украины. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине: в ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян

Касим-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Радио Свобода

Во время российско-казахстанского форума в Омске Токаев предложил Путину рассмотреть возможность прекращения боевых действий замораживанием нынешней линии фронта и возвращением к переговорам в стамбульском формате. В открытой части встречи Путин не ответил на это предложение.

Однако впоследствии спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава Кремля объяснил казахстанскому коллеге позицию Москвы. По его словам, замораживание фронта якобы невозможно, поскольку Россия стремится достичь своих целей в войне.

Песков повторил тезис Кремля о том, что боевые действия могут прекратиться "до конца сегодняшнего дня", если Украина согласится на российские условия.

"Кремлевские чиновники постоянно призывают Украину капитулировать перед максималистскими военными требованиями России, которые, как неоднократно отмечал Кремль, включают всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области еще до начала мирных переговоров, которые не гарантированно, что  приведут к содержательному мирному соглашению", — говорится в отчете ISW.

Аналитики ISW отмечают, что Кремль продолжает продвигать максималистские требования, несмотря на экономические трудности, значительные потери армии и снижение доверия к Путину внутри России.

"Кремль продолжает сигнализировать россиянам, что они должны быть готовы нести расходы на длительную войну против Украины, и, вероятно, использовал встречу Путина с Токаевым в качестве платформы, чтобы напомнить россиянам об этом оправдании", — подытожили в Институте изучения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном предупреждении о войне в Украине: в США раскрыли планы Кремля на осень.



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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-july-25-2026/
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