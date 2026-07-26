Появилась реакция Украины на предложение остановить войну: что ответили Путину

Украина положительно отреагировала на призыв президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева к российскому диктатору Владимиру Путину прекратить войну и возвратиться к переговорам. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев благодарен за подобную инициативу, однако подчеркнул, что именно Кремль продолжает блокировать любые реалистичные пути к миру.

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

В сообщении в соцсети X Андрей Сибига поблагодарил Токаева за его позицию относительно войны России против Украины.

"Мы благодарны президенту Казахстана Касим-Жомарту Токаеву за то, что он сказал Путину, что пора прекратить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое сообщение. Украина предложила прекратить войну вдоль нынешних линий фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру", – написал Сибига.

Министр также прокомментировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, который сообщил, что Россия не согласится на прекращение боевых действий, пока не достигнет своих целей или Украина не примет российские условия. По словам Сибиги, подобная реакция Москвы лишь подтверждает необходимость усиления международного давления на Кремль.

"Представитель Путина также уже отверг предложение президента Казахстана. Главный вывод: Москва должна ощутить большее давление, прежде чем примет реалистические мирные предложения", — добавил Сибига.

Напомним, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить боевые действия на нынешней линии фронта и возвратиться к переговорам в формате "стамбульской формулы 2.0". По его мнению, предварительный переговорный процесс демонстрировал возможность достижения прогресса при поддержке международных партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Путин отказался заморозить войну после предложения Токаева по миру в Украине и к чему Кремль готовит россиян.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили о готовности остановить войну "уже сегодня".