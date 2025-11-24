«Щось хороше може статися»: Трамп зробив нову заяву про мир в Україні

Американський президент Дональд Трамп на тлі переговорів про "мирний план" для України зробив нову заяву про ймовірність припинення війни.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому закликав не вірити у неможливість прогресу, "поки не побачите".

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу??? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови Америку!" — написав Трамп у своїй соцмережі TruthSocial.

Як повідомляв портал "Коментарі", західні ЗМІ пишуть про ймовірне відтермінування жорсткого дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для схвалення Україною запропонованого "мирного плану". Зокрема, після перемовин у Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Київ і Вашингтон усе ще працюють над документом, і консультації продовжаться найближчим часом.

Будь-який остаточний варіант угоди має отримати схвалення як президента України Володимира Зеленського, так і самого Трампа, ймовірно під час зустрічі у Вашингтоні. Переданий Україні документ, за оцінкою журналістів, був настільки одностороннім, що виглядав "як список побажань Кремля, доповнений економічними вимогами Трампа".

Видання "Коментарі" також писало, що в Кремлі стежать за інформацією щодо переговорів між США та Україною, що відбулися в Женеві. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, наразі не плануються переговори з делегацією США щодо України.

Як повідомляв портал "Коментарі", на думку експерта Валерія Клочка, кремлівський правитель Володимир Путін, за наявності домовленостей, здатний припинити обстріли та наступальні дії в Україні буквально протягом доби. Водночас локальні порушення перемир’я можуть тривати ще довго.