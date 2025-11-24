logo_ukra

«Щось хороше може статися»: Трамп зробив нову заяву про мир в Україні
НОВИНИ

«Щось хороше може статися»: Трамп зробив нову заяву про мир в Україні

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про ймовірність припинення війни в Україні

24 листопада 2025, 13:08
Американський президент Дональд Трамп на тлі переговорів про "мирний план" для України зробив нову заяву про ймовірність припинення війни. 

«Щось хороше може статися»: Трамп зробив нову заяву про мир в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому закликав не вірити у неможливість прогресу, "поки не побачите". 

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу??? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови Америку!" — написав Трамп у своїй соцмережі TruthSocial.

Як повідомляв портал "Коментарі", західні ЗМІ пишуть про ймовірне відтермінування жорсткого дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для схвалення Україною запропонованого "мирного плану". Зокрема, після перемовин у Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Київ і Вашингтон усе ще працюють над документом, і консультації продовжаться найближчим часом.

Будь-який остаточний варіант угоди має отримати схвалення як президента України Володимира Зеленського, так і самого Трампа, ймовірно під час зустрічі у Вашингтоні. Переданий Україні документ, за оцінкою журналістів, був настільки одностороннім, що виглядав "як список побажань Кремля, доповнений економічними вимогами Трампа". 

Видання "Коментарі" також писало, що в Кремлі стежать за інформацією щодо переговорів між США та Україною, що відбулися в Женеві. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, наразі не плануються переговори з делегацією США щодо України. 

Як повідомляв портал "Коментарі", на думку експерта Валерія Клочка, кремлівський правитель Володимир Путін, за наявності домовленостей, здатний припинити обстріли та наступальні дії в Україні буквально протягом доби. Водночас локальні порушення перемир’я можуть тривати ще довго.



