Американский президент Дональд Трамп на фоне переговоров о "мирном плане" для Украины сделал новое заявление о вероятности прекращения войны.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома призвал не верить в невозможность прогресса, "пока не увидите".

"Неужели действительно возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной будет достигнут большой прогресс??? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может произойти. Боже, благослови Америку!" – написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Как сообщал портал "Комментарии", западные СМИ пишут о возможной отсрочке жесткого дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом для одобрения Украиной предложенного "мирного плана". В частности, после переговоров в Женеве госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев и Вашингтон все еще работают над документом и консультации продолжатся в ближайшее время.

Любой окончательный вариант соглашения должен получить одобрение как президента Украины Владимира Зеленского, так и Трампа, вероятно во время встречи в Вашингтоне. Переданный Украине документ, по оценке журналистов, был настолько односторонним, что выглядел "как список пожеланий Кремля, дополненный экономическими требованиями Трампа".

Издание "Комментарии" также писало, что в Кремле следят за информацией о состоявшихся в Женеве переговорах между США и Украиной. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, пока не планируются переговоры с делегацией США по Украине.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению эксперта Валерия Клочко, кремлевский правитель Владимир Путин, при наличии договоренностей, способен прекратить обстрелы и наступательные действия в Украине буквально в течение суток. В то же время, локальные нарушения перемирия могут продолжаться еще долго.