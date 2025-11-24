Путін може віддати наказ припинити вогонь за день: озвучено два несподівані сценарії перемир'я

Кремлівський правитель Володимир Путін, за наявності домовленостей, здатний припинити обстріли та наступальні дії в Україні буквально протягом доби. Водночас локальні порушення перемир’я можуть тривати ще довго. Про це в інтерв’ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Експерт припускає, що недавній удар по житловому будинку в Тернополі мав певний сигнал для українського керівництва.

"Приліт по будинку в Тернополі – це аргумент Зеленському: “Дивись, що може робитися”. На моє переконання, це було зроблено свідомо", — наголосив він.

За словами Клочка, навіть якщо Путін публічно оголосить наказ зупинити наступ і припинити вогонь, на практиці окремі інциденти на фронті триватимуть.

"І вони триватимуть певний час. Як це було під час АТО: нібито перемир’я, а його немає. Це може тягнутися. Але в будь-якому разі почне працювати переговорна група, яка домовлятиметься про моніторингові місії тощо", — пояснив експерт.

Політолог вважає, що для Кремля нині вкрай важливо домогтися стабільного припинення вогню, адже це відкриває дорогу до діалогу щодо зняття санкцій.

"Тому що економічна ситуація в Росії — жахлива. Те, що вони публікують, — це верхівка айсберга. Бізнесменів багато, вони хочуть нормального життя. І для них критично важливо зараз домогтися скасування санкцій, щоб ширше торгувати. Оборонку ніхто згортати не буде, але гроші потрібні", — зазначив Клочок.

На його думку, формальний стан війни може зберігатися й надалі, але за умов міцного перемир’я інтенсивність боїв поступово спадатиме. Це потенційно дозволить перейти до дискусій про скасування воєнного стану та проведення виборів.

