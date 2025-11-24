Путин может отдать приказ прекратить огонь за день: озвучены два неожиданных сценария перемирия

Кремлевский правитель Владимир Путин при наличии договоренностей способен прекратить обстрелы и наступательные действия в Украине буквально в течение суток. В то же время, локальные нарушения перемирия могут продолжаться еще долго. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

Эксперт предполагает, что недавний удар по жилому дому в Тернополе имел определенный сигнал для украинского руководства.

"Прилет по дому в Тернополе – это аргумент Зеленскому: "Смотри, что может делаться". По моему убеждению, это было сделано сознательно", — подчеркнул он.

По словам Клочко, даже если Путин публично объявит приказ остановить наступление и прекратить огонь, на практике отдельные инциденты на фронте будут продолжаться.

"И они будут продолжаться определенное время. Как это было во время АТО: якобы перемирие, а его нет. Это может тянуться. Но в любом случае заработает переговорная группа, которая будет договариваться о мониторинговых миссиях и т.д.", — пояснил эксперт.

Политолог считает, что для Кремля сейчас крайне важно добиться стабильного прекращения огня, ведь это открывает путь к диалогу по снятию санкций.

"Потому что экономическая ситуация в России — ужасная. То, что они публикуют, — это верхушка айсберга. Бизнесменов много, они хотят нормальной жизни. И для них критически важно сейчас добиться отмены санкций, чтобы шире торговать. Оборонку никто сворачивать не будет, но деньги нужны", — отметил Клочок.

По его мнению, формальное состояние войны может сохраняться и в дальнейшем, но в условиях крепкого перемирия интенсивность боев будет постепенно спадать. Это потенциально позволит перейти к дискуссиям об отмене военного положения и проведении выборов.

Как уже писали "Комментарии", по имеющейся информации, президент США Дональд Трамп, похоже, лишь поверхностно ознакомлен с деталями предложенного мирного плана. Внутри Белого дома также не хватало четкого понимания происходящего. Об этом журналистам The Washington Post сообщил американский чиновник, пожелавший остаться неназванным.