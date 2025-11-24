logo_ukra

BTC/USD

86217

ETH/USD

2802.03

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Жорсткий дедлайн до Дня подяки відкладається: нові деталі переговорів щодо «мирного плану» США
commentss НОВИНИ Всі новини

Жорсткий дедлайн до Дня подяки відкладається: нові деталі переговорів щодо «мирного плану» США

Західні ЗМІ повідомили про ймовірне відтермінування жорсткого дедлайну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для схвалення Україною запропонованого «мирного плану»

24 листопада 2025, 12:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Вимога Дональда Трампа, щоб Україна до 27 листопада погодила його мирний план, може бути послаблена. 

Жорсткий дедлайн до Дня подяки відкладається: нові деталі переговорів щодо «мирного плану» США

Україна та США ведуть переговори щодо «мирного плану». Фото: з відкритих джерел

Так, після перемовин у Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Київ і Вашингтон усе ще працюють над документом, і консультації продовжаться найближчим часом. Про це пише The Economist.

Будь-який остаточний варіант угоди має отримати схвалення як президента України Володимира Зеленського, так і самого Трампа, ймовірно під час зустрічі у Вашингтоні.

"Однак крайній термін для укладення угоди, встановлений на День подяки, і загрозу втрати Україною доступу до американських розвідданих і життєво важливої зброї, розвіяли, принаймні, на цей момент", — пише видання.

Переданий Україні документ, за оцінкою журналістів, був настільки одностороннім, що виглядав "як список побажань Кремля, доповнений економічними вимогами Трампа". 

Водночас історія з "мирним планом" для України виявила розгубленість та суперництво в середині адміністрації США.

"Віткофф знову постає в ролі простака. Венс знову постає в ролі сили, яка прагне підірвати відносини між Америкою та Україною. Цього разу він просував відверто проросійський план. Саме Венс зателефонував Зеленському, щоб викласти його умови, а Дрісколл, університетський друг Венса, особисто передав це повідомлення", — йдеться у публікації. 

Тим часом держсекретар Марко Рубіо намагався виправити ситуацію і знайти компроміс з Києвом, хоча, за даними журналістів, він сам спершу не розумів, що відбувається.

Рубіо навіть телефонував сенаторам зі свого літака, щоб запевнити їх, що отриманий Україною документ нібито є російським, але через кілька годин змінив позицію і в X написав, що це план, "розроблений США". 

"Навіть якщо вигіднішу для України угоду схвалить Трамп, її майже напевно заблокує Росія. А будь-яку прийнятну для Росії угоду, найімовірніше, відхилить український парламент. Усе це може незабаром призвести до нової кризи", — пише видання. 

Як повідомляв портал "Коментарі", у Кремлі заявили, що стежать за інформацією щодо переговорів між США та Україною, що відбулися в Женеві. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, наразі не плануються переговори з делегацією США щодо України. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.economist.com/europe/2025/11/23/ukraine-survives-another-crisis-with-donald-trump
Теги:

Новини

Всі новини