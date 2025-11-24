Жорсткий дедлайн до Дня подяки відкладається: нові деталі переговорів щодо «мирного плану» США

Вимога Дональда Трампа, щоб Україна до 27 листопада погодила його мирний план, може бути послаблена.

Україна та США ведуть переговори щодо «мирного плану». Фото: з відкритих джерел

Так, після перемовин у Женеві держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Київ і Вашингтон усе ще працюють над документом, і консультації продовжаться найближчим часом. Про це пише The Economist.

Будь-який остаточний варіант угоди має отримати схвалення як президента України Володимира Зеленського, так і самого Трампа, ймовірно під час зустрічі у Вашингтоні.

"Однак крайній термін для укладення угоди, встановлений на День подяки, і загрозу втрати Україною доступу до американських розвідданих і життєво важливої зброї, розвіяли, принаймні, на цей момент", — пише видання.

Переданий Україні документ, за оцінкою журналістів, був настільки одностороннім, що виглядав "як список побажань Кремля, доповнений економічними вимогами Трампа".

Водночас історія з "мирним планом" для України виявила розгубленість та суперництво в середині адміністрації США.

"Віткофф знову постає в ролі простака. Венс знову постає в ролі сили, яка прагне підірвати відносини між Америкою та Україною. Цього разу він просував відверто проросійський план. Саме Венс зателефонував Зеленському, щоб викласти його умови, а Дрісколл, університетський друг Венса, особисто передав це повідомлення", — йдеться у публікації.

Тим часом держсекретар Марко Рубіо намагався виправити ситуацію і знайти компроміс з Києвом, хоча, за даними журналістів, він сам спершу не розумів, що відбувається.

Рубіо навіть телефонував сенаторам зі свого літака, щоб запевнити їх, що отриманий Україною документ нібито є російським, але через кілька годин змінив позицію і в X написав, що це план, "розроблений США".

"Навіть якщо вигіднішу для України угоду схвалить Трамп, її майже напевно заблокує Росія. А будь-яку прийнятну для Росії угоду, найімовірніше, відхилить український парламент. Усе це може незабаром призвести до нової кризи", — пише видання.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Кремлі заявили, що стежать за інформацією щодо переговорів між США та Україною, що відбулися в Женеві. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, наразі не плануються переговори з делегацією США щодо України.