Жесткий дедлайн ко Дню благодарения откладывается: новые детали переговоров по «мирному плану» США

Требование Дональда Трампа, чтобы Украина до 27 ноября согласовала его мирный план, может быть ослаблено.

Украина и США ведут переговоры по «мирному плану». Фото: из открытых источников

После переговоров в Женеве госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев и Вашингтон все еще работают над документом, и консультации продолжатся в ближайшее время. Об этом пишет The Economist.

Любой окончательный вариант соглашения должен получить одобрение как президента Украины Владимира Зеленского, так и Трампа, вероятно во время встречи в Вашингтоне.

"Однако крайний срок для заключения соглашения, установленный на День благодарения, и угрозу потери Украиной доступа к американским разведданным и жизненно важному оружию, развеяли по крайней мере на данный момент", — пишет издание.

Переданный Украине документ, по оценке журналистов, был настолько односторонним, что выглядел "как список пожеланий Кремля, дополненный экономическими требованиями Трампа".

В то же время, история с "мирным планом" для Украины проявила растерянность и соперничество внутри администрации США.

"Виткофф снова предстает в роли простака. Вэнс снова встает в роли силы, которая стремится подорвать отношения между Америкой и Украиной. На этот раз он продвигал откровенно пророссийский план. Именно Венс позвонил по телефону Зеленскому, чтобы изложить его условия, а Дрисколл, университетский друг Венса, лично передал это сообщение", — говорится в публике.

Между тем, госсекретарь Марко Рубио пытался исправить ситуацию и найти компромисс с Киевом, хотя, по данным журналистов, он сам сначала не понимал, что происходит.

Рубио даже звонил по телефону сенаторам со своего самолета, чтобы заверить их, что полученный Украиной документ якобы является российским, но через несколько часов изменил позицию и в X написал, что это план, "разработанный США".

"Даже если более выгодное для Украины соглашение одобрит Трамп, его почти наверняка заблокирует Россия. А любое приемлемое для России соглашение, скорее всего, отклонит украинский парламент. Все это может в скором времени привести к новому кризису", — пишет издание.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кремле заявили, что следят за информацией о состоявшихся в Женеве переговорах между США и Украиной. По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, пока не планируются переговоры с делегацией США по Украине.