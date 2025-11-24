У Путіна цинічно відреагували про переговори у Женеві: шокуюча заява

У Кремлі стежать за інформацією щодо переговорів між США та Україною, що відбулися в Женеві. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

"Ми читали заяви за підсумками дискусії, що відбулася у Женеві. У той текст мирного плану, який раніше бачили ми, було внесено якісь коригування. Але офіційно жодної інформації Кремль поки що не отримував", – зазначив він.

"Зачекаємо. Там, мабуть, діалог триває, якісь контакти продовжуватимуться. Поки ми нічого офіційно не отримували", — наголосив представник кремлівського режиму.

За словами Пєскова, наразі не плануються переговори з делегацією США щодо України на цьому тижні.

У неділю, 23 листопада, у Женеві стартували переговори між українською та американською делегаціями з обговорення мирного плану для завершення війни Росії проти України. Раніше повідомлялося, що українські представники провели зустрічі з радниками ЄС у Женеві.

Президент України Володимир Зеленський пізніше поділився першими результатами перемовин, у яких беруть участь делегації США, України, ЄС та Великої Британії, а тема обговорення – американський план завершення війни РФ проти України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив, що актуальна версія американського мирного плану щодо припинення війни РФ проти України вже практично готова і враховує більшість ключових українських пріоритетів.

Після переговорів у Женеві 23 листопада державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

