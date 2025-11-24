Зеленський гучно провалив свою обіцянку щодо пекла через дрони у Москві: що відбувається

Авіаційний експерт та виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в ефірі "Радіо NV" назвав удар українських дронів по електростанції в Шатурі особливо показовим, адже цей енергетичний об’єкт розташований лише за 120 км від Кремля. За словами фахівця, важливо й те, що станція знаходиться приблизно за 112 км від підприємства імені Корольова, яке займається виробництвом ракет Х‑101, Х‑555 та інших боєприпасів для стратегічної і тактичної авіації РФ.

Фото: з відкритих джерел

Храпчинський також пояснив, чому українські безпілотники не прямують у напрямку Москви.



"За останні 2 роки вона суттєво наростила свої спроможності ППО, яка була побудована в радянські часи", — зазначив він.

Експерт нагадав, що ще у 1949 році столиця СРСР почала формувати масштабну систему протиповітряної оборони, побудовану з двох кілець комплексів С‑25 "Беркут".



"Тому ця система була названа "лінія Беркута". Вона стала основним першим елементом, на який рівнялися при створенні систем захисту. Треба розуміти масштаби цієї системи — це 56 дивізіонів, умовно кажучи, і кожен з них мав по 60 пускових ракет, 22 РЛС", — наголосив Храпчинський.

За його словами, сьогодні РФ активно відновлює цю систему: зводить нові вежі для комплексів "Панцир", що збільшує радіогоризонт та дозволяє швидше виявляти загрозу. Саме тому обхід маршруту над Москвою є логічним рішенням.

"Обхід Москви — це безумовно правильні дії з боку наших БПЛА, щоб не втрачати ресурси, коли можна обійти ППО", — пояснив експерт.

Храпчинський підкреслив, що навколо Москви є достатньо важливих військових і промислових об’єктів, які можуть стати цілями для ударів.



"Приємно, що вдарили по ДРЕС, яка колись була забезпечена німецьким і американським обладнанням, а потім була оновлена також не російським обладнанням", — додав експерт.

