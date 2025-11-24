Жодної мирної угоди з РФ не може бути: у ЗСУ терміново попередили про загрозу

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив в ефірі Ранок.LIVE, що Росія не зацікавлена в справжньому мирі і наразі не підпише жодного мирного договору. Військовий зазначив, що конкретні положення мирного плану, запропонованого командою Трампа, залишаються невідомими, і точну їх суть можна лише уявляти.

Фото: з відкритих джерел

"Ми не знаємо, про що йдеться у цих пунктах. Ми можемо лише гіпотетично уявити", — підкреслив Федоренко.

Він додав, що Україна та її партнери роблять усе можливе, щоб будь-які домовленості відповідали принципам справедливості та не порушували національні інтереси.

За словами командира, європейські союзники активно працюють над тим, щоб підтримати позицію Києва, проте зараз існує тиск із боку тих партнерів, які намагаються знайти компроміс між Україною та Вашингтоном.

"Я переконаний, що Росія не підпише жодного документу. Вони у цьому не зацікавлені на поточний момент", — додав Федоренко.

Раніше повідомлялося, що мирна ініціатива Трампа, ймовірно, після консультацій із російськими посередниками, передбачає від України поступки, що торкаються майже всіх українських "червоних ліній". При цьому документ містить аргументи як "за", так і "проти", і його остаточне погодження потребує тривалої роботи та узгодження.

У Женеві США та Україна оголосили про створення "оновленої і доопрацьованої" мирної угоди для завершення війни з Росією. Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з українською делегацією заявив, що до плану Трампа будуть внесені певні зміни, аби він краще враховував інтереси України.

Як вже писали "Коментарі", у команді президента Володимира Зеленського минулого тижня почали обговорювати можливий візит до Вашингтона. Проте думки щодо доцільності поїздки розділилися. Про це у соціальній мережі X повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.