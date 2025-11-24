Никакого мирного соглашения с РФ не может быть: в ВСУ срочно предупредили об угрозе

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил в эфире Ранок.LIVE, что Россия не заинтересована в настоящем мире и пока не подпишет ни одного мирного договора. Военный отметил, что конкретные положения мирного плана, предложенного командой Трампа, остаются неизвестными, и их точную сущность можно только представлять.

Фото: из открытых источников

"Мы не знаем, о чем идет речь в этих пунктах. Мы можем лишь гипотетически представить", — подчеркнул Федоренко.

Он добавил, что Украина и ее партнеры делают все возможное, чтобы какие-либо договоренности соответствовали принципам справедливости и не нарушали национальные интересы.

По словам командира, европейские союзники активно работают над тем, чтобы поддержать позицию Киева, однако сейчас существует давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Украиной и Вашингтоном.

"Я убежден, что Россия не подпишет ни один документ. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", — добавил Федоренко.

Ранее сообщалось, что мирная инициатива Трампа, вероятно, после консультаций с российскими посредниками, предусматривает от Украины уступки, затрагивающие почти все украинские "красные линии". При этом документ содержит аргументы как за, так и против, и его окончательное согласование требует длительной работы и согласования.

В Женеве США и Украина объявили о создании "обновленного и доработанного" мирного соглашения для завершения войны с Россией. Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с украинской делегацией заявил, что в план Трампа будут внесены определенные изменения, чтобы лучше учитывать интересы Украины.

Как уже писали "Комментарии", в команде президента Владимира Зеленского на прошлой неделе начали обсуждать возможный визит в Вашингтон. Однако мнения по поводу целесообразности поездки разделились. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.