logo

BTC/USD

86217

ETH/USD

2802.03

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Никакого мирного соглашения с РФ не может быть: в ВСУ срочно предупредили об угрозе
commentss НОВОСТИ Все новости

Никакого мирного соглашения с РФ не может быть: в ВСУ срочно предупредили об угрозе

В то же время военный считает, что в ближайшее время план Трампа будет скорректирован с учетом интересов Украины

24 ноября 2025, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил в эфире Ранок.LIVE, что Россия не заинтересована в настоящем мире и пока не подпишет ни одного мирного договора. Военный отметил, что конкретные положения мирного плана, предложенного командой Трампа, остаются неизвестными, и их точную сущность можно только представлять.

Никакого мирного соглашения с РФ не может быть: в ВСУ срочно предупредили об угрозе

Фото: из открытых источников

"Мы не знаем, о чем идет речь в этих пунктах. Мы можем лишь гипотетически представить", — подчеркнул Федоренко.

Он добавил, что Украина и ее партнеры делают все возможное, чтобы какие-либо договоренности соответствовали принципам справедливости и не нарушали национальные интересы.

По словам командира, европейские союзники активно работают над тем, чтобы поддержать позицию Киева, однако сейчас существует давление со стороны партнеров, которые пытаются найти компромисс между Украиной и Вашингтоном.

"Я убежден, что Россия не подпишет ни один документ. Они в этом не заинтересованы на текущий момент", — добавил Федоренко.

Ранее сообщалось, что мирная инициатива Трампа, вероятно, после консультаций с российскими посредниками, предусматривает от Украины уступки, затрагивающие почти все украинские "красные линии". При этом документ содержит аргументы как за, так и против, и его окончательное согласование требует длительной работы и согласования.

В Женеве США и Украина объявили о создании "обновленного и доработанного" мирного соглашения для завершения войны с Россией. Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с украинской делегацией заявил, что в план Трампа будут внесены определенные изменения, чтобы лучше учитывать интересы Украины.

Как уже писали "Комментарии", в команде президента Владимира Зеленского на прошлой неделе начали обсуждать возможный визит в Вашингтон. Однако мнения по поводу целесообразности поездки разделились. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости