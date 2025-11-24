Зеленский громко провалил свое обещание по аду из-за дронов в Москве: что происходит

Авиационный эксперт и производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире "Радио NV" назвал удар украинских дронов по электростанции в Шатуре особенно показательным, ведь этот энергетический объект расположен всего в 120 км от Кремля. По словам специалиста, важно и то, что станция находится примерно в 112 км от предприятия имени Королева, занимающегося производством ракет Х - 101, Х - 555 и других боеприпасов для стратегической и тактической авиации РФ.

Фото: из открытых источников

Храпчинский также объяснил, почему украинские беспилотники не направляются в направлении Москвы.



"За последние 2 года она существенно нарастила свои способности ПВО, построенной в советские времена", — отметил он.

Эксперт напомнил, что еще в 1949 году столица СССР начала формировать масштабную систему противовоздушной обороны, построенную из двух колец комплексов С - 25 "Беркут".



"Поэтому эта система была названа "линия Беркута". Она стала основным первым элементом, на который равнялись при создании систем защиты. Надо понимать масштабы этой системы — это 56 дивизионов, условно говоря, и каждый из них имел по 60 пусковых ракет, 22 РЛС", — подчеркнул Храпчинский.

По его словам, сегодня РФ активно восстанавливает эту систему: строит новые башни для комплексов "Панцирь", что увеличивает радиогоризонт и позволяет быстрее обнаруживать угрозу. Именно поэтому обход маршрута над Москвой является логичным решением.

"Обход Москвы — это, безусловно, правильные действия со стороны наших БПЛА, чтобы не терять ресурсы, когда можно обойти ПВО", — пояснил эксперт.

Храпчинский подчеркнул, что вокруг Москвы достаточно важных военных и промышленных объектов, которые могут стать целями для ударов.



"Приятно, что ударили по ГРЭС, которая когда-то была снабжена немецким и американским оборудованием, а затем была обновлена также не российским оборудованием", — добавил эксперт.

