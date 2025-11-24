У Путина цинично отреагировали о переговорах в Женеве: шокирующее заявление

В Кремле следят за информацией о состоявшихся в Женеве переговорах между США и Украиной. Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Мы читали заявления по итогам состоявшейся в Женеве дискуссии. В тот текст мирного плана, который раньше видели мы, были внесены какие-то корректировки. Но официально никакой информации Кремль пока не получал", – отметил он.

" Подождем. Там, видимо, диалог продолжается, какие-то контакты будут продолжаться. Пока мы ничего официально не получали" , - подчеркнул представитель кремлевского режима.

По словам Пескова, пока не планируются переговоры с делегацией США по Украине на этой неделе.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве стартовали переговоры между украинской и американской делегациями по обсуждению мирного плана по завершению войны России против Украины. Ранее сообщалось, что украинские представители провели встречи с советниками ЕС в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский позже поделился первыми результатами переговоров, в которых принимают участие делегации США, Украины, ЕС и Великобритании, а тема обсуждения – американский план завершения войны РФ против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что актуальная версия американского мирного плана по прекращению войны РФ против Украины уже практически готова и учитывает большинство ключевых украинских приоритетов.

После переговоров в Женеве 23 ноября государственный секретарь США Марк Рубио отметил, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

