Росіяни зміщують кордон України: в DeepState розкрили тривожні деталі
Росіяни зміщують кордон України: в DeepState розкрили тривожні деталі

В DeepState фіксують, що росіяни просунулись біля держкордону на Сумщині

16 квітня 2026, 14:27
Кравцев Сергей

Російські окупанти просунулися біля двох сіл на Сумщині, що поблизу кордону з Росією. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні моніторингового аналітичного проєкту DeepState.

Росіяни зміщують кордон України: в DeepState розкрили тривожні деталі

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ворог просунувся поблизу Новодмитрівки та Степка", – зазначили аналітики.

Ще раніше: 14 квітня в DeepState заявили, що російські війська продовжують створювати буферну зону вздовж державного кордону на Сумщині.

Аналітики повідомили, що наразі новоутворена площа контролю та інфільтрації противника (червона та сіра зони) вздовж кордону на Сумщині складає близько 150 кв км.

Варто зазначити, речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, що протягом останніх 10 днів російські загарбники активно посилюють тиск на прикордонні райони Сумщини, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Цивільне населення з цих районів вже евакуйовано. 

За словами речника, спостерігається активний тиск у районі сіл Грабовського і Миропільського Сумської області. 

"В цілому вздовж кордону росіяни доволі таки активно останні десять днів намагаються захоплювати саме населені пункти на самому кордоні", — розповів Трегубов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти посилили тиск на Сумському напрямку. Росіяни намагаються розширити зони контролю у прикордонних районах. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Також видання "Коментарі" повідомляло – при головнокомандувачі ЗСУ розпочав роботу новий стратегічний орган – Військова експертна рада ARES (Allied Reform and Expert Support), до якої увійшли провідні західні військові. Про це повідомили у Генштабі України.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23414?fbclid=IwY2xjawRNm69leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFFV3UwTkVNbUNrNmRmS3Zxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmrLnnOZEq3rJCzfVNMhD5eQCGaFAOG_RRCD-k8y4LIBMis6RfXwG3U4zD_N_aem_hgTwwo6CK_txjO1wQfvCtA
