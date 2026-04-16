Останні 10 днів на фронті в епіцентрі не тільки Донеччина: яку область активно штурмує РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Протягом останніх 10 днів російські загарбники активно посилюють тиск на прикордонні райони Сумщини, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Цивільне населення з цих районів вже евакуйовано. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
За словами речника, спостерігається активний тиск у районі сіл Грабовського і Миропільського Сумської області.
Спікер додав, що зараз противник намагається заглибитися на 500 м у територію України, тоді як мешканців прикордоння вивезли вглиб країни ще після того, як у грудні з Грабовського окупанти викрали понад 50 людей.
Щодо ситуації на Харківщині, речник зауважив, що суттєвих змін немає.
Також видання "Коментарі" повідомляло – за головнокомандувача ЗСУ розпочав роботу новий стратегічний орган – Військова експертна рада ARES (Allied Reform and Expert Support), до якої увійшли провідні західні військові. Про це повідомили у Генштабі України.