Останні 10 днів на фронті в епіцентрі не тільки Донеччина: яку область активно штурмує РФ

Протягом останніх 10 днів російські загарбники активно посилюють тиск на прикордонні райони Сумщини, намагаючись захоплювати села поблизу кордону. Цивільне населення з цих районів вже евакуйовано. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За словами речника, спостерігається активний тиск у районі сіл Грабовського і Миропільського Сумської області.

"В цілому вздовж кордону росіяни доволі таки активно останні десять днів намагаються захоплювати саме населені пункти на самому кордоні", — розповів Трегубов.

Спікер додав, що зараз противник намагається заглибитися на 500 м у територію України, тоді як мешканців прикордоння вивезли вглиб країни ще після того, як у грудні з Грабовського окупанти викрали понад 50 людей.

Щодо ситуації на Харківщині, речник зауважив, що суттєвих змін немає.

"Ті самі анклави, вклинення. Це малесеньке Дегтярне, окремі дві зони на Південно-Слобожанському напрямку, одна з яких — це Вовчанськ, тому тут нічого нового", — уточнив речник угрупування.

