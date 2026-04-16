Последние 10 дней на фронте в эпицентре не только Донетчина: какую область активно штурмует РФ

В последние 10 дней российские захватчики активно усиливают давление на приграничные районы Сумщины, пытаясь захватывать села вблизи границы. Гражданское население из этих районов уже эвакуировано. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Группы объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

По словам спикера, наблюдается активное давление в районе сел Грабовского и Миропольского Сумской области.

"В целом вдоль границы россияне довольно активно последние десять дней пытаются захватывать именно населенные пункты на самой границе", — рассказал Трегубов.

Спикер добавил, что сейчас противник пытается углубиться на 500 м в территорию Украины, тогда как жителей приграничья вывезли вглубь страны еще после того, как в декабре из Грабовского оккупанты похитили более 50 человек.

Относительно ситуации на Харьковщине, спикер отметил, что существенных изменений нет.

"Те же анклавы, вклинение. Это крошечное Дегтярное, отдельные две зоны на Южно-Слобожанском направлении, одна из которых — это Волчанск, поэтому здесь ничего нового", — уточнил спикер группировки.

