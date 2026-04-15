НАТО заходить до штабу ЗСУ: що відомо про створення закритої ради генералів

За головнокомандувача ЗСУ розпочав роботу новий стратегічний орган – Військова експертна рада ARES (Allied Reform and Expert Support), до якої увійшли провідні західні військові. Про це повідомили у Генштабі України.

Військова рада ARES. Фото: з відкритих джерел

Головне завдання структури – об'єднати український бойовий досвід із найкращими практиками країн-партнерів для прискореної трансформації армії. Рада консультуватиме керівництво ЗСУ з питань підвищення ефективності управління, модернізації системи забезпечення та впровадження інституційних реформ.

Ключовими напрямами роботи стануть розвиток військової науки та освіти, покращення логістики та постачання, а також стратегічна підтримка рішень головнокомандувача.

Очолив новий орган Річард Ширрефф – колишній заступник Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі. Його призначення сигналізує про глибоку інтеграцію української армії із західними структурами безпеки.

До складу ARES увійшли впливові військові із глобальним досвідом. Серед них Девід Петреус, який керував американськими операціями в Іраку та Афганістані, а також обіймав посаду директора ЦРУ. Також у раді представлені Манфред Нільсон, Павло Мацко, Мартін Джон Коннелл, канадські генерали Ендрю Леслі та Патрік Карпентьє, а також представник норвезьких ВМС Ганс Хелсет.

У Генштабі наголошують, що йдеться не про формальний орган, а про практичний інструмент реформ, який має посилити боєздатність ЗСУ в умовах затяжної війни. Перше засідання ARES очікується найближчим часом.

Створення такої ради демонструє перехід України до нової моделі розвитку армії з опорою на міжнародну експертизу та стандарти НАТО.

